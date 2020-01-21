«Оранжевый уровень опасности»: МЧС предупреждает о сильном ветре

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На 21 января МЧС Беларуси объявило так называемый «оранжевый уровень опасности». Причина - сильный ветер. В зоне риска - Минская область.

- По Минской области сегодня, 21 января (вторник), в период с 5 до 11 часов на большой части территории области ожидается усиление западного ветра порывами до 15 - 20 м/с, который сохранится до конца дня, - сообщает МЧС.

Но погода до конца недели сохранится прежней - температура не упадет ниже нуля.