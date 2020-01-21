Минздрав: Сделано все необходимое для идентификации вируса из Китая

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В ведомстве сообщили, что было сделано все необходимое для быстрой идентификации вируса, который сейчас активно распространяется в Китае.

Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку. Власти страны информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных в городе Ухань достигло 198 человек. К настоящему времени зафиксированы три летальных исхода. Случаи заражения коронавирусом были отмечены в Таиланде, Японии, Республике Корея. В Сингапуре с подозрением на пневмонию нового типа госпитализировали пять человек, однако их диагноз пока не подтвержден.

Напомним, тепловизоры на границе в Беларуси использовали в 2014 году во время лихорадки Эбола в Африке. Тогда за летний сезон на пограничных пунктах выявили 17 человек с повышенной температурой тела. А всего в то время через такой контроль прошло 4,5 миллиона человек.