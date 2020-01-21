2020-01-21T14:36:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта

Президент Беларуси обсудил с главой «Роскосмоса» совместные проекты в космической сфере
Григорий ГРИБОВ
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Президент Беларуси обсудил с главой «Роскосмоса» совместные проекты в космической сфере. Фото: БелТА.Президент Беларуси обсудил с главой «Роскосмоса» совместные проекты в космической сфере. Фото: БелТА.
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В Минск прилетел гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин - тот самый, который раньше был замом Дмитрия Медведева. Он встретился с Александром Лукашенко. Обсуждали сотрудничество в космической сфере.

- Мы тесно взаимодействуем с Академией наук Беларуси, с предприятиями, - заявил Рогозин. - С точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, у белорусских предприятий есть огромный потенциал в сотрудничестве с нашими.

Глава «Роскосмоса» вручил Александру Лукашенко небольшой сувенир - перчатку космонавта, недавно побывавшего в космосе.

- Потом по секрету скажу, какого космонавта, чтобы другие не ревновали, - добавил Дмитрий Рогозин.

- Это у меня первый такой легендарный подарок, - поблагодарил глава государства.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как Беларусь связана с космосом?

Так или иначе с космической сферой связаны 20 белорусских предприятий. Самый известный проект - белорусский спутник, который вместе с российскими аппаратами составляет совместную орбитальную группировку. В 2018 году страны начали проектировать совместную космическую систему, в составе которой предполагается создать российско-белорусский космический аппарат. Целевую аппаратуру должно разработать белорусское предприятие «Пеленг» с участием «Интеграла».

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