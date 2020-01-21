Из-за теплой зимы на дороги высыпали в три раза меньше соли, чем в прошлом. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

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- С начала зимнего периода на обработку покрытий в Минске ушло 7,8 тысячи тонн песчано-соляных смесей и 10 тысяч тонн соли. На полигоны вывезено 3863 кубометра снега, - рассказал заместитель гендиректора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Олег Лукашенко. - Для сравнения: за аналогичный период прошлого года была израсходовано 30,7 тонны песчано-соляных смесей и 29 тысяч тонн соли, вывезено 90 тысяч кубометров снега.

Правда, по его словам, стоимость очистки города от снега осталась такая же.

- Впереди еще целый месяц зимы, а бывает и в марте снег идет, поэтому рано подводить итоги. Если, например, такая же погода и сохранится, то закупленную нами соль и смеси можно будет использовать на следующий год.

Зато на улицах стало меньше ремонтных работ.

- Из-за перепада температур образовываются микротрещины, которые потом под воздействием переходов из минуса в плюс увеличиваются, и образовывается так называемая критическая ямочность. Сейчас тепло, поэтому пока текущие ремонты мы проводим в меньшем объеме.