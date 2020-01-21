В Барановичах сын обворовал спящего отца

К тому моменту у мужчины осталось $800, 110 рублей, печатка и часы. Фото: МВД РБ.

Из куртки исчезло около $6000, которые предназначались для зарубежной командировки

Изменить размер текста: A A

История случилась 15 января в Барановичах. 39-летний мужчина вышел из ивацевичского изолятора временного содержания - там он сидел за кражу мобильника. Его встретила мать, и они поехали в Барановичи. Уже во время чаепития в родительской квартире к родственникам присоединился отец подозреваемого. В своей куртке он несколько дней хранил крупную сумму, которая предназначалась для поездки в зарубежную командировку. Об этом знали и родственники.

- Как только владелец денег уснул, а его жена вышла из квартиры, подозреваемый забрал валюту и скрылся. В последующем эти деньги были потрачены на съем двух квартир, посещение увеселительных заведений, покупку золотой печатки и дорогих часов, - сообщает Барановичское ГОВД.

С заявлением о пропаже денег владелец обратился лишь через несколько дней. Все это время он надеялся увидеть сына и уговорить его вернуть похищенное.

Подозреваемого задержали у подъезда многоквартирного дома, куда он приехал на такси продолжать застолье в съемной квартире. К тому моменту у мужчины осталось $800, 110 рублей, печатка и часы.

Сейчас мужчина находится в ИВС. Известно, что задержанный неоднократно выносил вещи и деньги из дома родителей, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабежи и незаконный оборот наркотиков.