2020-01-21T16:37:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Массовое ДТП на Калиновского: пострадала маршрутка, одна машина опрокинулась

Всего пострадало пять машин
Григорий ГРИБОВ
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Массовое ДТП на Калиновского: пострадала маршрутка, одна машина опрокинулась.Массовое ДТП на Калиновского: пострадала маршрутка, одна машина опрокинулась.
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Все случилось в Зеленом Луге возле церкви. 41-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице Калиновского со стороны проспекта Независимости в направлении Всехсвятской. Вначале он столкнулся с Opel, потому Opel отбросило на припаркованный Volkswagen, к тому же Opel перевернулся. После столкновения Volkswagen выехал в крайнюю левую полосу движения, где столкнулся с грузовым МАЗом и маршруткой №64.

- На месте ДТП работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска. Предварительно пострадавших нет, - сообщила старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирина Кавецкая.

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