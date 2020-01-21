Массовое ДТП на Калиновского: пострадала маршрутка, одна машина опрокинулась

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Все случилось в Зеленом Луге возле церкви. 41-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице Калиновского со стороны проспекта Независимости в направлении Всехсвятской. Вначале он столкнулся с Opel, потому Opel отбросило на припаркованный Volkswagen, к тому же Opel перевернулся. После столкновения Volkswagen выехал в крайнюю левую полосу движения, где столкнулся с грузовым МАЗом и маршруткой №64.

- На месте ДТП работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска. Предварительно пострадавших нет, - сообщила старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирина Кавецкая.