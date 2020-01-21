В Бресте умер 18-летний солдат-пограничник: врачи две недели боролись за его жизнь
Официальное сообщение о смерти рядового Павла Сигнеева 21 января распространил Госпогранкомитет.
Солдата госпитализировали 7 января, когда он пожаловался на плохое самочувствие. Парня забрали в больницу скорой помощи в Бресте. Потом перевели в Брестскую областную больницу.
- Все это время врачи боролись с тяжелым заболеванием за жизнь Павла, однако 20 января он умер. Госпогранкомитет и командование Брестской пограничной группы выражают глубокие соболезнования его родным и близким, - комментирует ЧП пресс-офицер погрангруппы Сергей Дмитриев.
С каким именно заболеванием Павел Сигнеев поступил в больницу, не сообщается.
- У нас все говорят, что это менингит, - говорит знакомая и односельчанка Павла из Кормянского района Гомельской области.