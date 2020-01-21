Мерседес и Автандил: самые редкие имена новорожденных белорусов в 2019 году

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В 2019-м стали чаще называть детей редкими именами. Только в Минске имена 180 мальчиков и 251 девочки в записях актов о рождении по итогам года не повторяются. В столице на свет появились Ассоль, Венера, Дженнифер, Леля, Рогнеда, а также Фадей, Оскар, Добромир, Ив и Витовт. Всего за прошедший год в столице зарегистрировано более 19 тыс. новорожденных, сообщает belta.by со ссылкой на пресс-секретаря Минюста Ольгу Шибко.

Редкие имена были и в регионах. Девочек, например, называли Мерседес, Германика, Айсель, Веселина, Златославия, Миледи, Добромила, Эльза, Аян, Ясна, Луна, Лея, Вирсавия, Лазарина, Любава, Ясмина, Симона, Сена, Фекла, Элис, Юнона, Ядвига. Среди редких мужских имен - Геральд, Филат, Соломон, Тамерлан, Франц, Марс, Камиль, Автандил, Мейлис, Тадевуш, Фома, Мартин, Леонтий. Как отметили в Минюсте, чаще редкие имена давали девочкам. А наибольшее количество детей с уникальными именами - в Минске и областных центрах.

По итогам года в топ-10 самых популярных собственных имен вошли Максим, Артем, Михаил, Александр, Матвей, София, Анна, Мария, Ксения, Анастасия. Известны имена, которыми чаще всего называли малышей в регионах. Например, в Брестской области появилось много Михаилов, Артемов, Иванов, Максимов, Тимофеев, Софий, Марий, Анн, Полин, Анастасий. В Витебской области также популярными были имена Александр, Никита, Матвей, Иван, Егор, Дарья, Ксения, Милана, а в Минске - Михаил, Роман, Анна, Алиса и Ксения.

Родители вправе выбрать для ребенка любое имя, которое не противоречит нормам общественной морали, отметили в Минюсте. Малышу может быть дано не более двух собственных имен. Имя, указанное в записи акта о рождении первым, считается основным.