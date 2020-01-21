МАРТ отреагировал на письмо таксистов с требованием поднять тарифы

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Открытое письмо группы анонимных столичных таксистов было опубликовано вчера. Они требуют от служб, агрегаторов и сервисов повышения тарифов на 5 копеек за километр (напомним, сейчас средний тариф по Минску – 55 копеек). В противном случае угрожают забастовкой, которую они собираются начать 31 января и проводить каждое утро – с 7:00 до 12:00.В Министерстве антимонопольного регулирования отреагировали мгновенно: уже на следующий день после появления письма, 21 января, состоялась рабочая встреча по решению проблемных вопросов на рынке услуг такси. Известно, что встреча проходила за закрытыми дверями, на ней присутствовал руководитель ведомства Владимир Колтович и первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович. Вот что он заявил:

- В условиях жесткой конкуренции, отметил он, всем заинтересованным нужно сообща искать пути решения, как дальше работать, - заявил в начале встречи Алексей Ляхнович. И главное, на что обратил внимание первый замминистра, - это соблюдение законодательства. На рынке такси все работают в равных условиях - как информационные платформы, так и традиционные службы такси.

- Все в одинаковых условиях, и давайте в этих условиях работать, - обратился представитель ведомства к присутствующим. Это касается и требований к стажу водителей, и прохождения ими медицинской комиссии, техосмотра транспортных средств.

По его словам, сегодня проблема рынка перевозок автомобилями такси заключается в основном в несоблюдении перевозчиками законодательства. Чтобы решить этот вопрос, в частности, утвержден комплексный план мер по наведению порядка в сфере автоперевозок пассажиров. В ближайшее время ознакомиться с документом можно будет на официальном сайте Минтранса.

Также он прокомментировал письмо анонимных таксистов:

- Таким образом диалог мы не построим, - цитирует belta.by. Владимир Колтович призвал участников рынка решать подобные вопросы в открытом режиме. Для этого ведомство готово предоставить свою площадку. При этом министр отметил, что должны учитываться интересы обеих сторон - как перевозчиков, так и пассажиров

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