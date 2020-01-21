Уже в 2021 году должны запустить белорусско-российский спутник

Белорусско-российский спутник запустят на два года раньше. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Как сказали в НАН, почти все детали для него будут произведены в Беларуси и России

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Глава Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков рассказал о космических планах республики на следующий год. Об этом сообщает Interfax.by.

Так в 2021 году запланировано запустить новый совместный белорусско-российский спутник. БКА-2 будет главным образом осуществлять дистанционное зондирование Земли. Стоимость проекта озвучивалась ранее и составляла около 180 миллионов долларов. Правда, в прошлом году ученые, говоря о новом спутнике, называли датой запуска только 2023 год.

– Предположительно, запустить БКА-2 сможем уже в 2021 году. Сейчас разрабатывается эскизный проект, идет окончательное определение с финансированием, ведутся работы по комплектации, – пояснил председатель президиума НАН.

Также глава Академии наук объяснил, что все-таки основные комплектующие спутника будут белорусского и российского производства. В частности, программное обеспечение и навигационная система.

– На данный момент, мы полностью готовы создавать спутники с преимущественной частью именно белорусских комплектующих, – подчеркнул Гусаков.

Вопросы по проекту, добавили в НАН, будут обсуждаться в ближайшее время с главой «Роскосмоса».