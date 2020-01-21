2020-01-21T18:57:39+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске 64-летний мужчина выпал из окна девятиэтажки

ЧП произошло на улице Бакинской
Надежда БУТОВИЧ
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Тело мужчины, упавшего из окна высотки, обнаружили прохожие.Тело мужчины, упавшего из окна высотки, обнаружили прохожие.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Смертельный несчастный случай произошел в белорусской столице во вторник, 21 января. Об этом информагентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе УСК Минска.

Тело погибшего мужчины обнаружили прохожие рядом с многоэтажкой на минской улице Бакинской. Трагическое происшествие случилось днем. Выпавший из окна девятиэтажки 64-летний минчанин погиб на месте от полученных травм.

– На месте ЧП работали сотрудники следственной группы. Они обследовали труп с признаками падения с высоты, место происшествия. Но для установления точной причины смерти погибшего назначен ряд экспертиз, – получили журналисты комментарий Екатерины Гарлинской, официального представителя столичного УСК.

О том, может ли происшествие иметь криминальный характер, а также при каких обстоятельствах случилась трагедия, пока не сообщается в интересах следствия.

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