«В жилетах и мертвые»: в Верхнедвинском районе при похожих обстоятельствах на одном и том же озере тонут рыбаки

После череды трагедий местные власти запретили на лодках выплывать на озеро до весны. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Ранее «Комсомолка» сообщала о трагедии на озере Освейское в Верхнедвинском районе, которая произошла 15 января. Трое мужчин рыбачили, когда их лодка перевернулась, спасти смогли только одного.

Спустя неделю, когда водолазы все еще продолжали поиски тела одного из утонувших мужчин, поступило сообщение о еще одной трагедии на этом же озере. Несчастный случай произошел в некотором отдалении от первого места, но снова те же «мистические» обстоятельства: лодка перевернулась и рыбаки оказались в воде.

– В МЧС днем в понедельник, 20 января, примерно в 14.55 часов позвонил случайный прохожий и рассказал, что на озере со стороны деревни Церковно опрокинулась лодка с рыбаками, – проинформировали belta.by в областном ОСВОД.

Оперативно прибывшие спасатели, специалисты ОСВОДа, сотрудники РОВД и медики обнаружили лодку примерно в 200 метрах от берега. Пострадавшие были рядом с алюминиевым плавсредством, рыбаки были в спасательных жилетах, но уже мертвы. Когда тела мужчин вытащили на берег, врачи констатировали наступившую смерть.

Правоохранителями расследуются обстоятельства трагедии.

После череды трагедий местные власти запретили выход на лодках на Освейском озере вплоть до 1 марта 2020 года.