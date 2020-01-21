В Могилеве трое подростков угнали и разбили BMW знакомого

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Инцидент с автоугоном случился в Могилевском районе в минувшую субботу, 18 января. О расследовании обстоятельств дела пресс-служба Следственного Комитета сообщила в официальном Telegram-аккаунте.

Днем в агрогородок Речки к матери 13-летнего школьника приехали гости на «БМВ». К вечеру подросток позвонил своим друзьям-страшеклассникам, рассказал о машине и предложил всем вместе покататься.

– Дождавшись 03.00 часов, когда все в доме уснули школьник незаметно утащил ключи от авто, вышел во двор и отдал их старшему товарищу. Чтобы остаться незамеченными подростки вытолкали машину со двора и только потом завели ее, поехали на «покатушки» в областной центр, – пояснили в пресс-службе.

Юные автоугонщики катались по могилевским улицам до конца ночи, но под утро, один из подростков не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. ТС сильно пострадало, но сами подростки, к счастью, не получили повреждений. С места ДТП они сбежали, но вскоре их задержали правоохранители.

– Против 16- и 17-летних молодых людей возбуждены уголовные дела. Ранее они уже совершали угоны авто и были судимы. К младшему инициатору угона применена другая мера, материалы дела против него направлены в ОВД. Подозреваемые находятся под стражей, избирается мера пресечения, – добавили в СК.