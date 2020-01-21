4 человека умерли от короновируса нового типа в Китае, ВОЗ 22 января назначил экстренное заседание

Туроператоров обязали информировать туристов об эпидемии в Китае, предупреждать о мерах по профилактике. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

В Китае продолжает свирепствовать неизвестный вирус пневмонии. Главный очаг короновируса находится в городе Ухань (КНР). Вирусом, названным медиками 2019- nCoV, заразились 222 человека (почти все – в Китае, два в Таиланде, и по одному заболевшему в Японии и Корее). На 21 января летальный исход зафиксирован у четверых пациентов – все в китайском Ухане. Также уточняется, что среди заболевших в "вирусном" городе – 15 медработники.

– Источник инфекции пока остается неизвестным. В связи с чем вероятность заражения вирусом путешественниками во время посещения любых рынков в Ухане – умеренного уровня, – сообщили местные власти.

В белорусском Минздраве ситуацию держат на контроле. После того, как Китай сообщил о новом вирусе пневмонии в ВОЗ, по всему миру приняты меры для оперативного выявления новых случаев заражения и недопущения к его распространению.

– Специалисты Минздрава работают в направлении профилактики заболевания среди числа въезжающих в Беларусь из стран с эпидситуацией неблагоприятного характера. Задействованы туроператоры, которых обязали предупреждать граждан о ситуации с вирусом перед поездками. Комплексные мероприятия проводятся и в Нацаэропорту, – пояснила пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун.

«Комсомолка» ранее сообщала, что после прилета пассажиров из Китая, Японии, Кореи, Таиланда (Прим.: и других стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией) будут «сканировать» тепловизорами и отправлять на санитарно-карантинный контроль.

В белорусском РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, руководствуясь методичками ВОЗ, готовы диагностировать возбудители коронавируса, в случае его появления.

– В ВОЗ уже предупредили, что передача данного вируса от человека к человеку остается ограниченной. И хотя в целом вероятность его распространения остается низкой, полностью исключить риск представляется невозможным, – добавила представитель Минздрава.

В конце января туристы массово выезжают на празднование китайского Нового года и медики в связи с этим напоминают о профилактике: носить маски, не контактировать с заболевшими и простуженными людьми, не есть полусырые рыбу и мясо, регулярно мыть руки с мылом.

Экстренное заседание ВОЗ запланировано на 22 января.