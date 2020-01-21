Минсвязи: В Беларуси меняются правила оказания услуг почты

Почтовые отправления, как во всем мире, буду различать на хрупкие, громоздкие и тяжеловесные. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

С 17 января в Беларуси вступило в силу постановление Совмина, регламентирующее изменения в правилах оказания услуг почтой и курьерскими службами. Об этом сообщается на сайте Министерства связи и информатизации.

Принятый документ конкретизирует виды почтовых отправлений, получаемых через абонементные почтовые ящики. Также предусмотрена возможность через почтоматы отправлять и получать «корреспонденцию», исключая спецотправления и денежные переводы. Также отправления поделили по содержанию: вложения с документами или товарные.

– Применена всемирная практика и почтовые отправления будут определяться в актах, как хрупкие, громоздкие и тяжеловесные. Появится и такое вид письменных отправления, как гибридная корреспонденция: отправление, большая часть которого осуществляется в электронном виде, – сообщили в ведомстве.

По новым правилам международные письменные отправления теперь будут с «отслеживаемой доставкой». А при пометке «лично в руки», когда все-таки не получается вручить посылку или письмо адресату, будет применяться различный порядок, если получатель совершеннолетний или несовершеннолетний член семьи.

Подкорректированы и правила предельного веса посылок и отправлений ускоренной почтой – до 50 килограммов. Курьерами можно будет получить отправление весом максимум 50 килограммов. Как уточняется в документе – этот вес определили в связи с техническими возможностями почты во время обработки и перемещения таких отправлений.