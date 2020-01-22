2020-01-22T09:37:20+03:00
Общество
КП Беларусь

ЕС рассмотрит «заморозку» стоимости виз для белорусов

Пока шенген стоит для нас 60 евро, но с февраля подорожает до 80
Ирина АВИДОВА
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Летом за шенген будем платить меньше.Летом за шенген будем платить меньше.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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За этот год мы два раза увидим изменение стоимости шенгенских виз. В январе 2020-го шенген стоит прежние 60 евро, с февраля станет 80 евро, а с момента вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима - 35 евро. Соглашение о реадмиссии и упрощении визового режима между Беларусью и ЕС было подписано 8 января. Но оно еще не ратифицировано. Это планируют сделать в апреле. Примерно с начала лета белорусы будут платить за шенген 35 евро.

МИД Беларуси просил заморозить цены на шенген для белорусов на уровне сегодняшних 60 евро до того момента, как вступит в силу соглашение. ЕС не ответил, но ускорил подписание соглашений.

Европейские власти получили эту просьбу белорусской стороны.

- Представители Европейской службы внешних действий, который присутствовал на заседании (Европарламента. - Ред.), подтвердил, что этот вопрос обсуждается в структурах Европейской комиссии. Именно с позиции, как, несмотря на юридические сложности, его решить, - рассказали в эфире телеканала ОНТ.

С февраля по май будем платить за шенгенские визы 80 евро? Разбираемся, когда выгоднее идти за визой (подробнее)

Можно ли сейчас собрать парламент, чтобы получить дешевые визы пораньше? Отвечаем на главные вопросы о визах - сколько будем платить с февраля, почему так долго договаривались о цене и почему опять ждем «скидки» (подробнее)

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