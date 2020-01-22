ЕС рассмотрит «заморозку» стоимости виз для белорусов

Пока шенген стоит для нас 60 евро, но с февраля подорожает до 80

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За этот год мы два раза увидим изменение стоимости шенгенских виз. В январе 2020-го шенген стоит прежние 60 евро, с февраля станет 80 евро, а с момента вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима - 35 евро. Соглашение о реадмиссии и упрощении визового режима между Беларусью и ЕС было подписано 8 января. Но оно еще не ратифицировано. Это планируют сделать в апреле. Примерно с начала лета белорусы будут платить за шенген 35 евро.

МИД Беларуси просил заморозить цены на шенген для белорусов на уровне сегодняшних 60 евро до того момента, как вступит в силу соглашение. ЕС не ответил, но ускорил подписание соглашений.

Европейские власти получили эту просьбу белорусской стороны.

- Представители Европейской службы внешних действий, который присутствовал на заседании (Европарламента. - Ред.), подтвердил, что этот вопрос обсуждается в структурах Европейской комиссии. Именно с позиции, как, несмотря на юридические сложности, его решить, - рассказали в эфире телеканала ОНТ.

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