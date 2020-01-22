В США выявили первый случай нового типа коронавируса. В Китае уже девять жертв

Изменить размер текста: A A

По данным на утро 22 января, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Биня.

При этом количество выявленных инфицированных увеличилось до 440 человек.

Уже известно, что первый случай нового типа коронавируса выявлен в США. Его диагностировали у человека, который приехал в США из КНР.

По словам представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которого цитирует агентство Reuters, случай коронавируса выявлен в Сиэтле (штат Вашингтон).

В белорусском Минздраве ситуацию держат на контроле. После того как Китай сообщил о новом вирусе пневмонии в ВОЗ, по всему миру приняты меры для оперативного выявления новых случаев заражения и недопущения к его распространению.

- Специалисты Минздрава работают в направлении профилактики заболевания среди числа въезжающих в Беларусь из стран с эпидситуацией неблагоприятного характера. Задействованы туроператоры, которых обязали предупреждать граждан о ситуации с вирусом перед поездками. Комплексные мероприятия проводятся и в Нацаэропорту, - пояснила пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун.

«Комсомолка» уже сообщала, что после прилета пассажиров из Китая, Японии, Кореи, Таиланда (Прим.: и других стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией) будут сканировать тепловизорами и отправлять на санитарно-карантинный контроль.

БУДЬ В КУРСЕ!

Главный очаг коронавируса находится в городе Ухань (КНР). Вирусом, названным медиками 2019-nCoV, заразились несколько сотен человек (почти все в Китае, есть заболевшие в Таиланде, Японии и Корее). Среди заболевших - 15 медработники.

- Источник инфекции пока остается неизвестным. В связи с чем вероятность заражения вирусом путешественниками во время посещения любых рынков в Ухане - умеренного уровня, - сообщили местные власти.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.