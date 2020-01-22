2020-01-22T11:16:13+03:00
Политика
КП Беларусь

«Рачительный хозяин, обошел Назарбаева». Лукашенко стал самым популярным у россиян зарубежным политиком

По словам директора ВЦИОМ, Лукашенко воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный
Ирина АВИДОВА
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Лукашенко популярен у россиян.Лукашенко популярен у россиян.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Александр Лукашенко стал самым популярным иностранным лидером у россиян. Об этом говорят данные опроса. Их привел в интервью "Известиям" гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Раньше, согласно опросам, симпатии россиян делились между белорусским лидером и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

- Сейчас Назарбаев несколько в тень отошел. На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко, - сказал Валерий Федоров. - Но отношение к нему связано не с его нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей «белорусскими креветками». Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех но воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят.

По словам Федорова, россияне воспринимают белорусского президента как "рачительного хозяина, обеспечивающего жесткий порядок в своей стране".

Впрочем, отметил Фадеев в интервью, есть и другое мнение. Российская молодежь считает Лукашенко «последним диктатором Европы, странным смешным чудаком из прошлого века, абсолютно несовременным».

Таких респондентов глава ВЦИОМ охарактеризовал мало интересующихся политикой: «Эта точка зрения, скорее, маргинальная».

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