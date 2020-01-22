Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open уже в первом круге

Впервые за три года ни одна из белорусок не вышла во второй раунд турнира Большого шлема

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22 января утром в матче первого круга Australian Open Арина Соболенко (12-я в мировом рейтинге WTA) встречалась с испанкой Карлой Суарес-Наварро (54 WTA). Белоруска была фаворитом встречи, но что-то пошло не так - в двух сетах она проиграла на тай-брейках (6:7, 6:7).

Ранее Александра Саснович (94 WTA) проиграла бельгийке Грете Миннен (119 WTA) - 6:7, 6:4, 5:7. Виктория Азаренко не принимает участие в турнире по семейным обстоятельствам. Таким образом, ни одна из белорусок не вышла во второй раунд Australian Open.

В предыдущий раз на турнирах Большого шлема белорусские теннисистки не смогли преодолеть стартовый раунд три года назад - на Australian Open в 2017-м. Тогда единственная наша представительница - Александра Саснович - уступила Чжан Шуай 0:6, 3:6.

Отметим, что с начала года Арина Соболенко участвует в турнирах без тренера Дмитрия Турсунова.