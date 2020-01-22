«Не давать телефон, чтобы не попасть на кредит». МАРТ дал рекомендации белорусам

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МАРТ рекомендует не давать незнакомцам свои мобильные телефоны. Дело в том, что сейчас на рынке много предложений о быстрых кредитах.

Появился такой финансовый инструмент и в сфере услуг мобильной связи - абонентам, подключившимся к услуге v-banking (v-кошелек), оператор связи предлагает Br100 в качестве беспроцентного кредита.

Как сообщается на сайте МАРТ, те, кто подключает такую услугу, оказываются в зоне внимания недобросовестных граждан. Те просят дать им мобильный для срочного звонка, так как их якобы разрядился. За несколько минут мошенник успевает подключиться к услуге v-banking (v-кошелек), перевести полученные деньги на свой счет, после чего возвращает телефон ничего не подозревающему хозяину.

МАРТ советует предлагать самостоятельно позвонить на нужный номер, не передавая свой мобильный.