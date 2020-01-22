Из-за нового вируса пневмонии посольство Беларуси советует не ходить на продуктовые рынки в Китае

Новый вирус унес уже несколько жизней. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Посольство Беларуси в Китае дало рекомендации белорусам, которые едут в эту страну или в ней находятся. Здесь распространяется новый вирус пневмонии.

Рекомендации связаны со вспышкой пневмонии в китайском Ухане.

- По официальной информации компетентных органов Китая, в городе Ухань провинции Хубэй зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии. В настоящее время ВОЗ следит за ситуацией и призывает не вводить никаких ограничений по перемещению людей между странами, - говорится в сообщении посольства.

Посольство рекомендует гражданам Беларуси, въезжающим и пребывающим на территории КНР:

- избегать контактов с животными, птицами;

- не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, ферм;

- не употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яица, мясо, птицу, морепродукты;

- избегать тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.

Для профилактики пневмонии и других респираторных инфекций советуют:

- мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе;

- проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, а также после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), а также после кашля или чихания;

- при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой.

БУДЬ В КУРСЕ!

Главный очаг короновируса находится в городе Ухань (КНР). Вирусом, названным медиками 2019-nCoV, заразились несколько сотен человек (почти все - в Китае, есть заболевшие в Таиланде, Японии и Корее). Среди заболевших - 15 медработники.

- Источник инфекции пока остается неизвестным. В связи с чем вероятность заражения вирусом путешественниками во время посещения любых рынков в Ухане - умеренного уровня, - сообщили местные власти.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.