Из-за нового вируса пневмонии посольство Беларуси советует не ходить на продуктовые рынки в Китае
Посольство Беларуси в Китае дало рекомендации белорусам, которые едут в эту страну или в ней находятся. Здесь распространяется новый вирус пневмонии.
Рекомендации связаны со вспышкой пневмонии в китайском Ухане.
- По официальной информации компетентных органов Китая, в городе Ухань провинции Хубэй зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии. В настоящее время ВОЗ следит за ситуацией и призывает не вводить никаких ограничений по перемещению людей между странами, - говорится в сообщении посольства.
Посольство рекомендует гражданам Беларуси, въезжающим и пребывающим на территории КНР:
- избегать контактов с животными, птицами;
- не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, ферм;
- не употреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яица, мясо, птицу, морепродукты;
- избегать тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.
Для профилактики пневмонии и других респираторных инфекций советуют:
- мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе;
- проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, а также после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), а также после кашля или чихания;
- при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой.
БУДЬ В КУРСЕ!
Главный очаг короновируса находится в городе Ухань (КНР). Вирусом, названным медиками 2019-nCoV, заразились несколько сотен человек (почти все - в Китае, есть заболевшие в Таиланде, Японии и Корее). Среди заболевших - 15 медработники.
- Источник инфекции пока остается неизвестным. В связи с чем вероятность заражения вирусом путешественниками во время посещения любых рынков в Ухане - умеренного уровня, - сообщили местные власти.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.