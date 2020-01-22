2020-01-22T14:49:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Госсекретарь США Майкл Помпео приедет в Минск 1 февраля

Он встретится с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем
Ирина АВИДОВА
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Госсекретарь США приедет в Беларусь в феврале. Фото: Global look pressГоссекретарь США приедет в Беларусь в феврале. Фото: Global look press
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Госсекретарь США Майкл Помпео, как ожидается, совершит визит в Минск 1 февраля сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

Напомним, рабочий визит в Беларусь Майкла Помпео планировался еще на 4 января, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке и последовавших событий.

Во время пребывания в нашей стране Помпео собирался встретиться с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем, чтобы обсудить с ними возвращение в Беларусь послов США, дальнейшее экономическое сотрудничество, права человека и региональную безопасность.

Владимир Макей и Майкл Помпео 6 января провели телефонный разговор. Во время беседы руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса своего визита в Беларусь.

Отмену своего визита в Беларусь Помпео объяснил тем, что сейчас он должен оставаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американских граждан на Ближнем Востоке. По этой же причине Помпео отменил свой визит в Узбекистан.

Белорусская сторона подтвердила готовность принять госсекретаря США с визитом во взаимоприемлемые даты.

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