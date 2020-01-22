«Две недели до белорусской границы». Как будут доставлять нефть по железной дороге через Литву

Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибудет в порт Клайпеды вечером 22 января

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Об этом сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на агентство BNS.

Танкер "Брейвикен" должен пришвартоваться в терминале компании "Клайпедос нафта". Дальше нефть перегрузят в железнодорожные цистерны и транспортируют в Беларусь.

Перевозка нефти по железной дороге до белорусской границы будет осуществляться около двух недель - до 90 вагонов в день. Об этом рассказал представитель Литовских железных дорог Томас Дигайтис.

Напомним, с 1 января российские нефтяные компании приостановили поставки нефти в Беларусь. Тогда же президент поручил правительству отыскать альтернативные источники поставок и заключить контракты, которые гарантировали бы поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Белорусская нефтяная компания купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup.

- Поставку в 80 тысяч тонн, о которой сейчас идет речь, нельзя оценить как существенную. Это мало - всего 2 - 3 дня загрузки мощностей двух белорусских НПЗ. Стратегически такой объем поставки ничего не решает, - прокомментировал ожидаемую поставку в Беларуси норвежской нефти старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Экономика сделки и точные ее цифры не раскрываются, но очевидно, что Беларусь купила нефть по мировой цене (подробнее).