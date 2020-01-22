2020-01-22T15:39:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подросток из Гродно печатал деньги на цветном принтере

Юноша расплатился этими купюрами за несколько электронных девайсов
Наталья ПАРТОЛИНА
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Подросток печатал деньги дома на цветном принтере. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Подросток печатал деньги дома на цветном принтере. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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Гродненская милиция нашла источник 50-рублевых подделок, которые наводнили город после новогодних праздников. Оказалось, деньги печатал подросток - дома, на обычном цветном принтере.

Фальшивые купюры за короткое время обнаружились в торговых центрах, в газетном киоске. В милицию обратился также и мужчина, продавший электронную сигарету парню, с которым списался через соцсети. Обе купюры, которыми расплатился покупатель, оказались фальшивыми.

- Личность покупателя была оперативно установлена, однако, как оказалось, данный гражданин не изготавливал фальшивки, с ним также рассчитались поддельными пятьдесятками, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома. - Сбывал фальшивки в торговую сеть не их изготовитель, а люди, порой ничего не подозревающие. Например, к жителю Гродно прямо в автобусе подошли незнакомцы и попросили разменять 50 рублей на более мелкие купюры, потерпевший согласился, даже не поняв, что его обманули.

Изготовителя поддельных банкнот задержали при попытке сбыть очередную 50-рублевку. Двое подростков хотел купить у другого юноши электронную сигарету, но потом решили просто отобрать девайс и скрыться. Их задержали. Оказалось, что один из задержанных дома на цветном принтере печатал деньги. Вначале распространял их сам, покупая у сверстников электронные девайсы, а потом привлек к этому других ребят.

- Действиям подростков дается правовая оценка. Принтер и оригинальная купюра, на базе которой изготавливались поддельные копии, изъяты. Всего было напечатано семь купюр, в преступной схеме участвовало три подростка, - отметили в УВД.

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