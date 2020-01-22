В Минске с 14-го этажа упала люлька с рабочим, мужчина умер на месте

Рабочий упал с 14 этажа и умер на месте. Фото: Следственный комитет.

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Рабочий одной из строительных организаций погиб сегодня в Минске. Об этом сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

ЧП случилось в 10.40 около одного из домов на улице Володарского. По предварительной информации, с высоты 14-го этажа обрушилась подвесная люлька, в которой находился рабочий. Мужчина в результате падения получил травмы, от которых умер на месте. Погибшему было 49 лет.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы. Изъята документация по охране труда и технике безопасности, назначено проведения судебно-медицинской экспертизы. Проверку проводит Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.