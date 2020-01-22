2020-01-22T16:30:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске с 14-го этажа упала люлька с рабочим, мужчина умер на месте

Следственный комитет проводит проверку
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Рабочий упал с 14 этажа и умер на месте. Фото: Следственный комитет.Рабочий упал с 14 этажа и умер на месте. Фото: Следственный комитет.
Изменить размер текста:

Рабочий одной из строительных организаций погиб сегодня в Минске. Об этом сообщает Телеграм-канал Следственного комитета.

ЧП случилось в 10.40 около одного из домов на улице Володарского. По предварительной информации, с высоты 14-го этажа обрушилась подвесная люлька, в которой находился рабочий. Мужчина в результате падения получил травмы, от которых умер на месте. Погибшему было 49 лет.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, проводится осмотр, опрашиваются очевидцы. Изъята документация по охране труда и технике безопасности, назначено проведения судебно-медицинской экспертизы. Проверку проводит Московский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Витебске банда мошенников «разводила» людей на деньги, убеждая даже продавать квартиры
Соболенко собирается написать заявление в милицию за оскорбление
В Минске с 14-го этажа упала люлька с рабочим, мужчина умер на месте
Подросток из Гродно печатал деньги на цветном принтере
«Две недели до белорусской границы». Как будут доставлять нефть по железной дороге через Литву
Госсекретарь США Майкл Помпео приедет в Минск 1 февраля
Из-за нового вируса пневмонии посольство Беларуси советует не ходить на продуктовые рынки в Китае
«Не давать телефон, чтобы не попасть на кредит». МАРТ дал рекомендации белорусам
Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open уже в первом круге
«Рачительный хозяин, обошел Назарбаева». Лукашенко стал самым популярным у россиян зарубежным политиком
В США выявили первый случай нового типа коронавируса. В Китае уже девять жертв
ЕС рассмотрит «заморозку» стоимости виз для белорусов
Минсвязи: В Беларуси меняются правила оказания услуг почты
4 человека умерли от коронавируса нового типа в Китае, ВОЗ 22 января назначил экстренное заседание
В Могилеве трое подростков угнали и разбили BMW знакомого
«В жилетах и мертвые»: в Верхнедвинском районе при похожих обстоятельствах на одном и том же озере тонут рыбаки
В Минске 64-летний мужчина выпал из окна девятиэтажки
Уже в 2021 году должны запустить белорусско-российский спутник
МАРТ отреагировал на письмо таксистов с требованием поднять тарифы
Мерседес и Автандил: самые редкие имена новорожденных белорусов в 2019 году
В Бресте умер 18-летний солдат-пограничник: врачи две недели боролись за его жизнь
Массовое ДТП на Калиновского: пострадала маршрутка, одна машина опрокинулась
В Барановичах сын обворовал спящего отца