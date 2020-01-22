2020-01-22T17:08:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Соболенко собирается написать заявление в милицию за оскорбление

Теннисистка опубликовала в сториз сообщение, в котором ей угрожают
Ирина АВИДОВА
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Арина Соболенко. Фото: WTAАрина Соболенко. Фото: WTA
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О том, что первая ракетка Беларуси Арина Соболенко готова написать заявление в милицию на подписчика за оскорбление, стало известно из Инстаграмма спортсменки. Она опубликовала сообщение от пользователя под ником danya_konyukhov15. Он написал Соболенко гневное послание, в конце которого пожелал теннисистке не долететь до дома. Также вспомнил об отце Соболенко, который недавно умер.

Соболенко опубликовала это сообщение в сториз.

- Ты переступил грань, написав это о моей семье. Тем более в такой момент в моей жизни. Найти тебя было не так уж сложно, поэтому желаю удачи с вот этим парнем, - написала белоруска и отметила в посте двукратного вице-чемпиона Европы по дзюдо среди молодежи Никиту Свирида.

Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open уже в первом круге. Впервые за три года ни одна из белорусок не вышла во второй раунд турнира Большого шлема (подробнее)

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