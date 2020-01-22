Соболенко собирается написать заявление в милицию за оскорбление

Изменить размер текста: A A

О том, что первая ракетка Беларуси Арина Соболенко готова написать заявление в милицию на подписчика за оскорбление, стало известно из Инстаграмма спортсменки. Она опубликовала сообщение от пользователя под ником danya_konyukhov15. Он написал Соболенко гневное послание, в конце которого пожелал теннисистке не долететь до дома. Также вспомнил об отце Соболенко, который недавно умер.

Соболенко опубликовала это сообщение в сториз.

- Ты переступил грань, написав это о моей семье. Тем более в такой момент в моей жизни. Найти тебя было не так уж сложно, поэтому желаю удачи с вот этим парнем, - написала белоруска и отметила в посте двукратного вице-чемпиона Европы по дзюдо среди молодежи Никиту Свирида.

Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open уже в первом круге. Впервые за три года ни одна из белорусок не вышла во второй раунд турнира Большого шлема (подробнее)