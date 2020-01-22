2020-01-22T18:37:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске банда мошенников «разводила» людей на деньги, убеждая даже продавать квартиры

Известно о восьми потерпевших, ущерб - около $60 тысяч
Надежда БУТОВИЧ
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Деньги, полученные от жертв, мошенники тратили на себя. Фото: СК.Деньги, полученные от жертв, мошенники тратили на себя. Фото: СК.
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СК Витебска завершил расследование уголовного дела о крупных мошенничествах. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте.

В деле фигурируют трое витебчан: главарь банды – 31-летний мужчина, и двое его помощников: 31- и 52-летний мужчины.

– Объединились подельники примерно в мае-июле 2018 года. Созданная ОПГ занималась хищением имущества путем обмана. Они входили в доверие к жертвам, располагали их к себе, покупая спиртное и еду, а затем уговаривали якобы «одолжить» крупную сумму, а если денег нет – продать жилье. Возвращать деньги, конечно, не собирались, – пояснили в пресс-службе.

В доверие потерпевших втирались не только «чаркой и шкваркой», главным аргументом был «общий бизнес». Мошенники красиво рассказывали о том, что деньги нужны чтобы вложиться в общее дело по купле-продаже авто, обещали большие дивиденды или купить «партнеру» новую квартиру. В итоге же полученные деньги тратили на свои нужды.

– Деятельность банды продлилась до 20 июня 2019 года. Следствию удалось установить 8 потерпевших граждан, жители Витебска и района. Всего мошенникам удалось получить 120 тысяч белорусских рублей. Во время расследования также были установлены и другие факты нарушения «группировкой» закона, – добавили в СК.

Фигурантам предъявлены обвинения, двое из них находятся под стражей, третий подельник помещен под поручительство.

Дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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