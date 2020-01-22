2020-01-22T19:10:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин разозлился из-за выпавших пломб и отыгрался на машине стоматологии

Водитель клиники при этом сидел в машине и не заметил, как ее «лишили» колес
Надежда БУТОВИЧ
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У минчанина вывались новые пломбы, и он решил отомстить. Фото: pixabay.com.У минчанина вывались новые пломбы, и он решил отомстить. Фото: pixabay.com.
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Столичные правоохранители вычислили хулигана, который пробил колеса иномарки, принадлежащий одному из платных медцентров столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Минска.

– В милицию обратилось руководство организации и рассказали, что пока в машине клиники сидел водитель, неизвестные проколи три колеса. При этом водитель не заметил, как это произошло, – уточнили в пресс-службе.

Вскоре оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался обиженный клиент стоматологии. Выяснилось, что незадолго до происшествия безработный 42-летний житель Минской области приехал в столицу в платную стоматологию вылечить зубы. Заплатив за услуги немалую сумму, мужчина был крайне удивлен, когда новенькие пломбы «повылетали» через пару дней. Разъяренный клиент вернулся в стоматологию с планом мести, хулиган отыгрался на машине с логотипом клиники.

Дело против мужчины передано на правовую оценку.

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