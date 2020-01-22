2020-01-22T19:43:51+03:00
Происшествия
КП Беларусь

СК считает коммунальников виновными в гибели велосипедиста в Борисове, возбуждено уголовное дело

Яму должны были огородить и обозначить световой сигнализацией
Надежда БУТОВИЧ
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Велосипедист угодил ночью в невидимую в темноте яму. Фото: СК.Велосипедист угодил ночью в невидимую в темноте яму. Фото: СК.
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«Комсомолка» ранее сообщала о трагедии, которая произошла в Борисове 20 января. Возвращаясь домой ночью, 55-летний борисовчанин на велосипеде упал в котлован, выкопанный коммунальными службами. Мужчина скончался на месте происшествия.

– Во время следствия сотрудники осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, изъяли различные предметы и соответствующую документацию. Опрашивались жильцы нескольких домов, а также работники коммунальной организации. И пришли к выводу, что работы проводились небезопасно, – рассказали в пресс-службе УСК по Минской области.

В СК считают, что мастер борисовского ЖЭУ, ответственный за котлован на улице Гагарина, где произошла трагедия, не проследил, чтобы было обеспечено безопасное проведение работ. Например, коммунальниками не были установлены защитное ограждение и световая сигнализация, которые обозначали бы 2-метровую яму и позволили бы избежать гибели велосипедиста.

Райотделом СК Борисова против мастера ЖЭУ возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», – добавили в УСК.

Следственные и иные процессуальные действия еще не завершены.

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