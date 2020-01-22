Под Смиловичами водитель на Volvo погиб, врезавшись в попутную фуру

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Минской области в среду, 22 января, на Смиловичском тракте. Об этом пресс-служба столичного ГАИ сообщила в официальном аккаунте в Telegram.

Авария произошла на 14 километре автотрассы в конце рабочего дня, около 16.35 часов. Известно, что водитель на легковом «Вольво» ехал по дороге в направлении Могилева.

В какой-то момент иномарка врезалась в двигавшийся попутно грузовой «Вольво». Столкновение было таким сильным, что переднюю часть универсала "смело" едва ли не полностью. Водитель легковушки погиб на месте ДТП от полученных травм, в машине, как уточнили в Госавтоинспекции, он находился один. Водитель грузовика, не пострадал в аварии.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшей трагедии. На месте происшествия работают специалисты, назначен ряд экспертиз.