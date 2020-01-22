«Купил в России»: в Костюковичах поймали молодого водителя с фальшивыми правами
Инцидент произошел в райцентре на Могилевщине еще в конце декабря 2019 года. Инспекторы остановили для проверки документов авто. Водитель, 25-летний житель Костюковичского района, предъявил сотрудникам ГАИ водительское удостоверение, выданное в России. Гаишники засомневались в подлинности документа. Подробности belta.by сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Водительское удостоверение было изъято и отправлено на экспертизу. Вскоре из Госкомитета судэкспертиз по Могилевщине пришел утвердительный ответ.
– Права молодого человека – подделка! Фальшивый документ, предоставленный нарушителем, был высокого качества, даже были защитные элементы, но все равно это поддельное удостоверение. Напечатали его на струйном принтере, а некоторые элементы нанесли с помощью электрофотографии, – установили эксперты.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.
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