2020-01-22T21:19:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фирма по установке кондиционеров из Логойска не заплатила в бюджет больше $310 тысяч

Обмануть налоговую директору помогали посредники
Надежда БУТОВИЧ
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Директор предоставлял поддельные документы бухучета.Директор предоставлял поддельные документы бухучета.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В КГК сообщили об инциденте с уклонениями от уплаты налогов в особо крупных размерах. В деле фигурирует фирма из райцентра в Минской области, специализирующаяся на монтаже систем вентиляции и кондиционеров.

Выяснилось, что коммерческое предприятие в Логойске в течение нескольких лет уклонялось от уплаты налогов, занижая для этого налоговую базу.

– В итоге преступных действий директора фирмы бюджет недополучил более 660 тысяч белорусских рубля – укрывательства в особо крупном размере, – пояснили в пресс-службе КГК.

Как удалось выяснить сотрудникам финмилиции укрывательства происходили в 2013 – 2015 годах. Директор при помощи трех пособников-минчан предоставлял в документы бухучета подложные счета, якобы о покупке товаров по завышенной стоимости. Таким образом, появлялась возможность занизить налоговую базу. Хотя в реальности фирма пользовалась товарами и комплектующими, которые покупались за наличность.

Против директора возбуждено уголовное дело. Расследование еще не завершено.

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