2020-01-22T21:51:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«В Германии штрафуют на €8 тысяч, в Англии – на €10 тысяч»: депутаты предложили увеличить штрафы для шумных соседей и выселять дебоширов

Парламент Беларуси продолжает обсуждать изменения в КоАП
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
На шумных соседей будет легче найти управу.На шумных соседей будет легче найти управу.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В скором времени в Кодекс об административных правонарушениях Беларуси будет введен ряд изменений. Каких именно – сейчас обсуждают в белорусском парламенте.

– Например, шумные соседи. Человек может годами мучиться, жалуясь в милицию. Предлагаю ужесточить ответственность. В Германии штрафы за недопустимый шум могут доходить до 8 тысяч евро, в Великобритании – и до 10 тысяч. Необходимо и в Беларуси более четко прописать механизмы, которыми будут руководствоваться милиция, ЖЭС, другие госструктуры. Люди должны быть защищены от пьяниц и дебоширов, возможно стоит применять и такие жесткие меры, как выселять нарушителей порядка из квартир, – процитировала belta.by депутата Олега Гайдукевича, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам.

Также остро по мнению депутата стоит и проблема загрязнения окружающей среды: «В воскресенье к Минскому морю невозможно подъехать!». Гайдукевич предложил ужесточить законодательство в отношении нечистоплотных отдыхающих. А заодно и увеличить штрафы при жестоком обращении с животными, решить проблему контактных зоопарков, которые в России уже запрещены.

А вот предпринимателей в ряде правонарушений предлагается не сразу привлекать к ответственности по статьям КоАП, а предупреждать или вовсе ограничиваться беседой.

– Слишком огромное число привлеченных к административной ответственности в Беларуси, – пояснил депутат. – Поэтому некоторые нарушения, вовсе нужно исключить из перечня админправонарушений, с учетом, конечно, наличия их степени общественной опасности.

В парламенте пообещали, что продолжат обсуждения и сделают «именно тот кодекс, который требуется людям».

Еще больше материалов по теме: «Штрафы, ПДД, нововведения»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«В Германии штрафуют на €8 тысяч, в Англии – на €10 тысяч»: депутаты предложили увеличить штрафы для шумных соседей и выселять дебоширов
Фирма по установке кондиционеров из Логойска не заплатила в бюджет больше $310 тысяч
«Купил в России»: в Костюковичах поймали молодого водителя с фальшивыми правами
Под Смиловичами водитель на Volvo погиб, врезавшись в попутную фуру
СК считает коммунальников виновными в гибели велосипедиста в Борисове, возбуждено уголовное дело
Минчанин разозлился из-за выпавших пломб и отыгрался на машине стоматологии
В Витебске банда мошенников «разводила» людей на деньги, убеждая даже продавать квартиры
Соболенко собирается написать заявление в милицию за оскорбление
В Минске с 14-го этажа упала люлька с рабочим, мужчина умер на месте
Подросток из Гродно печатал деньги на цветном принтере
«Две недели до белорусской границы». Как будут доставлять нефть по железной дороге через Литву
Госсекретарь США Майкл Помпео приедет в Минск 1 февраля
Из-за нового вируса пневмонии посольство Беларуси советует не ходить на продуктовые рынки в Китае
«Не давать телефон, чтобы не попасть на кредит». МАРТ дал рекомендации белорусам
Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open уже в первом круге
«Рачительный хозяин, обошел Назарбаева». Лукашенко стал самым популярным у россиян зарубежным политиком
В США выявили первый случай нового типа коронавируса. В Китае уже девять жертв
ЕС рассмотрит «заморозку» стоимости виз для белорусов
Минсвязи: В Беларуси меняются правила оказания услуг почты
4 человека умерли от коронавируса нового типа в Китае, ВОЗ 22 января назначил экстренное заседание
В Могилеве трое подростков угнали и разбили BMW знакомого
«В жилетах и мертвые»: в Верхнедвинском районе при похожих обстоятельствах на одном и том же озере тонут рыбаки
В Минске 64-летний мужчина выпал из окна девятиэтажки
Уже в 2021 году должны запустить белорусско-российский спутник
МАРТ отреагировал на письмо таксистов с требованием поднять тарифы
Мерседес и Автандил: самые редкие имена новорожденных белорусов в 2019 году
В Бресте умер 18-летний солдат-пограничник: врачи две недели боролись за его жизнь
Массовое ДТП на Калиновского: пострадала маршрутка, одна машина опрокинулась
В Барановичах сын обворовал спящего отца