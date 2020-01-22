«В Германии штрафуют на €8 тысяч, в Англии – на €10 тысяч»: депутаты предложили увеличить штрафы для шумных соседей и выселять дебоширов

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В скором времени в Кодекс об административных правонарушениях Беларуси будет введен ряд изменений. Каких именно – сейчас обсуждают в белорусском парламенте.

– Например, шумные соседи. Человек может годами мучиться, жалуясь в милицию. Предлагаю ужесточить ответственность. В Германии штрафы за недопустимый шум могут доходить до 8 тысяч евро, в Великобритании – и до 10 тысяч. Необходимо и в Беларуси более четко прописать механизмы, которыми будут руководствоваться милиция, ЖЭС, другие госструктуры. Люди должны быть защищены от пьяниц и дебоширов, возможно стоит применять и такие жесткие меры, как выселять нарушителей порядка из квартир, – процитировала belta.by депутата Олега Гайдукевича, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам.

Также остро по мнению депутата стоит и проблема загрязнения окружающей среды: «В воскресенье к Минскому морю невозможно подъехать!». Гайдукевич предложил ужесточить законодательство в отношении нечистоплотных отдыхающих. А заодно и увеличить штрафы при жестоком обращении с животными, решить проблему контактных зоопарков, которые в России уже запрещены.

А вот предпринимателей в ряде правонарушений предлагается не сразу привлекать к ответственности по статьям КоАП, а предупреждать или вовсе ограничиваться беседой.

– Слишком огромное число привлеченных к административной ответственности в Беларуси, – пояснил депутат. – Поэтому некоторые нарушения, вовсе нужно исключить из перечня админправонарушений, с учетом, конечно, наличия их степени общественной опасности.

В парламенте пообещали, что продолжат обсуждения и сделают «именно тот кодекс, который требуется людям».