В пунктах пропуска на границе Беларусь усилила контроль из-за коронавируса

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Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе существует с 2013 года. В связи со вспышкой пневмонии в Китае из-за коронавируса 2019-nCoV контроль решили усилить, сообщают в Госпогранкомитете.

Пограничники будут обращать внимание на людей с внешними признаками инфекционных заболеваний, выводить их из общей очереди и передавать медикам для обследования.

В аэропортах страны под особый контроль попадут пассажиры, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией и где были выявлены очаги заболевания. Об этом сообщает Минздрав. Их проверят тепловизорами - приборы быстро выявляют повышенную температуру тела.

О вспышке неизвестной вирусной пневмонии власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря. Установлено, что болезнь вызывает коронавирус. В мире подтверждено более 570 случаев, большинство из них - в Китае, есть заболевшие в США, Японии, Южной Корее.