2020-01-23T10:53:16+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске запустили сервис для поиска пропавших животных

Информация о потерянных и найденных питомцах будет сохраняться в системе в течение месяца
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Потерянных котиков и собачек будет проще найти и передать хозяевам.Потерянных котиков и собачек будет проще найти и передать хозяевам.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Сервис для поиска животных-потеряшек запустили на сайте "Фауна города". Попасть на него можно и с сайта 115.бел, посвященному решению городских проблем.

Если заполнить форму, то можно оставить на сайте сообщение о том, что найден или потерян питомец. Нужно указать, где это произошло, разместить фотографию животного и любые другие полезные сведения - где оно сейчас или где его видели последний раз. После одобрения модератором заявка будет опубликована. Действительной она останется в течение месяца. Услугой можно воспользоваться бесплатно. Заявку о пропаже животного после того, как оно найдется, можно будет закрыть.

"Фауна города" занимается в Минске отловом и передержкой безнадзорных животных, которым потом ищут новых хозяев.

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