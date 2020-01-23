«Моя подруга в инфекционной больнице Минска с подозрением на коронавирус... Она вернулась из Китая»
- Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами моя девушка… лежит в инфекционной больнице города Минска… Она вернулась из Китая двумя днями ранее, - цитирует РИА "Новости" мужчину, который находится в больнице в Петербурге с подозрением на вирус.
Несколько человек с повышенной температурой госпитализировали в Петербурге после того, как они прилетели из Китая. У туриста из Китая диагноз не подтвердился, анализы россиянина еще не готовы.
Минздрав Беларуси в ближайшее время обещает прокомментировать ситуацию.
В пунктах пропуска на границе усилили санитарный контроль. В аэропортах пассажиров по прилете из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания, проверяют тепловизором - он выявляет повышенную температуру тела.
Напомним, вспышка коронавируса, который вызывает пневмонию, началась в Китае. Там уже более 500 подтвержденных случаев заболевания. Умерли от вируса, по последним данным, 17 человек.
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