2020-01-23T13:15:26+03:00
Общество
КП Беларусь

«Моя подруга в инфекционной больнице Минска с подозрением на коронавирус... Она вернулась из Китая»

Таким сообщением в соцсетях поделился один из мужчин, которых госпитализировали в Петербурге
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Минске госпитализировали девушку, которая вернулась из Китая с симптомами ОРВИ.В Минске госпитализировали девушку, которая вернулась из Китая с симптомами ОРВИ.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

- Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами моя девушка… лежит в инфекционной больнице города Минска… Она вернулась из Китая двумя днями ранее, - цитирует РИА "Новости" мужчину, который находится в больнице в Петербурге с подозрением на вирус.

Несколько человек с повышенной температурой госпитализировали в Петербурге после того, как они прилетели из Китая. У туриста из Китая диагноз не подтвердился, анализы россиянина еще не готовы.

Минздрав Беларуси в ближайшее время обещает прокомментировать ситуацию.

В пунктах пропуска на границе усилили санитарный контроль. В аэропортах пассажиров по прилете из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания, проверяют тепловизором - он выявляет повышенную температуру тела.

Напомним, вспышка коронавируса, который вызывает пневмонию, началась в Китае. Там уже более 500 подтвержденных случаев заболевания. Умерли от вируса, по последним данным, 17 человек.

Мама госпитализированной девушки рассказала, что дочь не сразу хотели класть в отдельную палату (читать далее...)

А Минздрав Беларуси высказался про подозрение на коронавирус у минчанки: «Предварительный диагноз у девушки - грипп В» (читать далее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Червенском районе пропал подросток
Мезенцев: Россия готова компенсировать Беларуси ущерб за грязную нефть
Из-за сильного ветра в Беларуси 239 населенных пунктов остались без света
Танкер с норвежской нефтью для Беларуси застрял в порту Клайпеды
«Моя подруга в инфекционной больнице Минска с подозрением на коронавирус... Она вернулась из Китая»
В Минске запустили сервис для поиска пропавших животных
В пунктах пропуска на границе Беларусь усилила контроль из-за коронавируса
«В Германии штрафуют на €8 тысяч, в Англии - на €10 тысяч»: депутаты предложили увеличить штрафы для шумных соседей и выселять дебоширов
Фирма по установке кондиционеров из Логойска не заплатила в бюджет больше $310 тысяч
«Купил в России»: в Костюковичах поймали молодого водителя с фальшивыми правами
Под Смиловичами водитель на Volvo погиб, врезавшись в попутную фуру
СК считает коммунальников виновными в гибели велосипедиста в Борисове, возбуждено уголовное дело
Минчанин разозлился из-за выпавших пломб и отыгрался на машине стоматологии
В Витебске банда мошенников разводила людей на деньги, убеждая даже продавать квартиры
Соболенко собирается написать заявление в милицию за оскорбление
В Минске с 14-го этажа упала люлька с рабочим, мужчина умер на месте