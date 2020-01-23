КП Беларусь
Танкер с норвежской нефтью для Беларуси застрял в порту Клайпеды
Не смог пришвартоваться из-за непогоды
Поставка норвежской нефти в Беларусь задерживается.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Танкер с норвежской нефтью ждет благоприятной погоды на рейде в Балтийском море недалеко от порта в литовской Клайпеде.
Судно вышло из порта Монгстад в Норвегии 19 января. Нефть поставят на новополоцкий нефтеперерабатывающий завод, пишет БелаПАН. Ожидалось, что она будет в порту Клайпеды уже 22 января.
Беларусь купила у Норвегии 80 тысяч тонн нефти. После того как она прибудет в порт, ее перекачают в цистерны и железнодорожным транспортом доставят в Беларусь.