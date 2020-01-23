2020-01-23T11:50:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за сильного ветра в Беларуси 239 населенных пунктов остались без света

Электроснабжение оперативно восстанавливают
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Порывистый ветер оставил регионы без света.Порывистый ветер оставил регионы без света.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Сильный ветер, который в ночь на четверг 23 января прошелся по Беларуси, нарушил электроснабжение в 239 населенных пунктах. Без света оставались 26 сельскохозяйственных зданий. Отключались более 1000 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает "Белэнерго".

- Из-за порывов ветра до 21 м/с повреждены кровли здания молочно-товарной фермы "Езерский" в деревне Долгая Чериковского района и здания гаража на территории ОАО "Щорсы" в деревне Казенные Лычицы Новогрудского района. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы, - делится оперативными данными МЧС.

Над отключениями электроэнергии работают аварийные бригады энергетиков. По данным на утро 23 января, без света оставались 11 населенных пунктов в Могилевской и Витебской областях.

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