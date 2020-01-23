2020-01-23T12:24:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Мезенцев: Россия готова компенсировать Беларуси ущерб за грязную нефть

Посол России в Минске сообщает, что в ближайшее время государства придут к соглашению по нефтегазовым вопросам
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Из-за плохой российской нефти портилось оборудование на Мозырском НПЗ.Из-за плохой российской нефти портилось оборудование на Мозырском НПЗ.Фото: Сергей ГАПОН
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- Несмотря на определенные различия в подходах сторон, оптимальные решения, которые устроят партнеров, должны быть найдены в ближайшее время, что также подтвердит масштаб и практику двустороннего взаимодействия по нефти и газу, - заявил ТАСС посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

По словам дипломата, Россия готова компенсировать Беларуси ущерб за некачественную нефть, которая поступила на белорусские НПЗ в прошлом году.

- В соответствии с запросом и документально подтвержденными потерями, понесенными белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в связи с поставками некачественной нефти в 2019 году, российская сторона готова компенсировать ущерб. Такая позиция и в этом случае показывает приверженность союзническим отношениям, - прокомментировал Дмитрий Мезенцев.

В ближайшее время стороны должны согласовать окончательные размеры предстоящих выплат за российскую нефть.

Тем временем Беларусь ждет поставки норвежской нефти. Танкер из Норвегии ждет подходящей погоды, чтобы войти в порт Клайпеды и перегрузить нефть в цистерны для транспортировки в Беларусь по железной дороге.

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