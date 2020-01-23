В Червенском районе пропал подросток

Он и раньше уходил из дома

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В Червенском районе Минской области разыскивается Роман Кудинович. Подростку 16 лет, он ушел из дома в деревне Заполье 22 января около 8 утра и не вернулся.

Его разыскивают родители и милиция. Приметы парня: на вид ему 16 - 18 лет, худощавый, светло-русый, глаза зеленые.

Когда выходил из дома, был одет в черную удлиненную куртку, черные спортивные штаны, черную шапку с отворотом синего цвета и синим помпоном, осенние темно-синие ботинки, синюю кофту.

Как уточняют в МВД, раньше парень уже сбегал из дома.

Если вам известно о том, где может находиться Роман Кудинович, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 555-30-90, 8 (029) 264-15-07, 8 (01714) 555-02 или 102.