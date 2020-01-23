2020-01-23T15:56:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жители Гродно по липовым рецептам покупали в аптеке снотворные

Задержаны ранее судимые за незаконный оборот наркотиков
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Пара покупала в аптеках снотворные для усиления эффекта от наркотиков. Фото: МВДПара покупала в аптеках снотворные для усиления эффекта от наркотиков. Фото: МВД
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Поддельными рецептами на медикаменты пользовались 49-летняя жительница Гродно и ее 43-летний знакомый. Пару интересовали сильнодействующие препараты - димедрол, зопиклон, сомнол. Их покупали, чтобы употреблять с наркотиками.

Штамповать липовые рецепты гродненчане начали весной прошлого года. Такие сведения есть у отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РОВД Гродно.

- На съемной квартире женщина нашла недействительную печать врача, а позже - и медицинский рецепт. В нем с помощью корректора замазала все записи и сделала его копию на принтере. В чистых экземплярах бланка женщина собственноручно назначала себе конкретное лекарство и заверяла рецепт липовой печатью, - делится деталями дела Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД.

Поддельные рецепты нашли в разных аптеках Гродно. Фото: МВД

Поддельные рецепты нашли в разных аптеках Гродно. Фото: МВД

В аптеках Гродно оперативники изъяли 16 поддельных формуляров. Еще несколько нашли дома у женщины.

Выяснилось также, что в аптеках некоторые препараты продавались наркозависимым по завышенным ценам.

В милиции уточняют, что подозреваемые ранее были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Сейчас они жили за счет случайных заработков. Женщину подозревают в подделке документов, в отношении мужчины еще ведется проверка, которая даст оценку его действиям.

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Жители Гродно по липовым рецептам покупали в аптеке снотворные
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