Министр здравоохранения Караник: Мы получили реактивы, которые позволяют выявить коронавирус

Минздрав следит за ситуацией по распространению нового вируса в мире

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- Сейчас мы получили все реактивы, которые позволяют выявлять именно этот вирус 2019 года - новый штамм, который был обнаружен в КНР, - сказал 23 января министр здравоохранения Владимир Караник.

По словам министра, в Беларуси есть все необходимое для того, чтобы идентифицировать коронавирус 2019-nCoV.

- Наши лаборатории получили тест-систему, которая помогает диагностировать новый штамм вируса, чтоб мы могли своевременно и оперативно устанавливать диагноз, - цитирует Караника belta.by.

В аэропорту санитарная служба проверяет прилетающих тепловизором, чтобы выявить и изолировать людей с признаками инфекционного заболевания.

Тем временем в инфекционной больнице Минска лечится девушка, которая недавно прилетела из Шанхая. Анализы показали, что у нее грипп.