«На три дня - 120% точности»: Лукашенко удовлетворен прогнозом погоды

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- Скажу откровенно, что я с большим недоверием к вашему брату отношусь, особенно к тем, кто прогнозирует погоду. У меня очень жесткие с ними были разбирательства в прошлом году. Бывали времена, когда аграриям надо заниматься посевами, уборкой, а наши прогнозные службы не могут на три дня предсказать погоду. Хотя во всем мире неделю точно по часам предсказывают, а наши не могут, - сказал Лукашенко про метеорологов и синоптиков. - Сейчас на три дня - 120% точности.

Год назад президент жаловался на то, что во время посевной и уборочной кампании нет точных прогнозов погоды, которые помогли бы спланировать ход работ.

В четверг, 23 января, президент вручил дипломы докторам наук, аттестаты профессора ученым и преподавателям. На встрече ученые рассказали о сути своих исследований, а президент высказался по актуальным вопросам.

Например, говоря об изменении климата, белорусские ученые рассказали про отголоски глобального потепления в Беларуси. Последние пять лет были самыми теплыми в истории метеонаблюдений.