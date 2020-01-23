2020-01-23T16:25:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«Вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы»: Лукашенко предлагает пересмотреть программы в школах и университетах

Президент подчеркнул, что со школьной программой и учебниками знаком не понаслышке - его младший сын Николай в этом году закончит девятый класс
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Лукашенко анонсировал перемены в образовании. Фото: president.gov.byЛукашенко анонсировал перемены в образовании. Фото: president.gov.by
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Своим взглядом на образование в Беларуси президент поделился во время встречи с научными и научно-педагогическими работниками в Минске.

- Главная, наверное, тема не только нашего образования, науки, но и вообще нашей жизни - чему учить и как учить, - заметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что со школьной программой и учебниками знаком не понаслышке. Младший сын главы государства Николай Лукашенко в этом году закончит девятый класс. К вопросу пересмотра программы президент планирует вернуться уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

- Вроде ученые что-то там изобрели, поняли, чему учить, как учить, а когда начинаем подходить туда, где это должно работать, - беда. Проблема, чему учить и как, остается. Мы в этом году вернемся к этому вопросу. Нам надо посмотреть, чему учить, программы под это сделать. Не на четыре-пять-семь лет - а сократить, где это можно, вплоть до того, чтобы повыбрасывать темы: вы эту тему в школе прошли - на этом уровне для врача и достаточно, - поделился соображениями Лукашенко.

Преподавателей он призвал не переживать за сокращение часов. Ставку глава государства делает на иностранцев, для которых нужно сделать образование в Беларуси привлекательным. Лучше, по его мнению, больше платить за часы, которые будут у учителей.

- Нам надо создать емкую систему образования, чтобы сюда приезжали. Они едут, но могут завтра не поехать. Нам надо постоянно совершенствовать образование. Иногда лишь бы сломать, а замены нет. Так не спешите. Новое должно произрастать из старого. Что-то должно отмереть, оно так и в жизни бывает. Но не надо революционно: новый мир построим, но не знаем, какой, и не знаем, как, - заключил президент.

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