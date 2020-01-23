2020-01-23T16:50:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах пустой лесовоз насмерть сбил женщину

Это произошло около остановки общественного транспорта
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Под колеса грузовика с пустым прицепом, предназначенным для перевозки дерева, попала 61-летняя женщина.

ДТП произошло 23 января на нерегулируемом пешеходном переходе около остановки «Диспансер» в Барановичах. На место происшествия приехала скорая помощь, но женщина от полученных травм умерла на месте.

За рулем лесовоза был 35-летний водитель, местный житель. Он ехал со стороны автозаправки, уточняют в УВД Брестского облисполкома.

- Лесовоз остановился перед переходом и пропускал людей, которые переходили дорогу со стороны продовольственного магазина, - рассказывает барановичской газете Intex-press очевидец. - Когда пешеходы прошли, водитель тронулся. В это время со стороны онкодиспансера на пешеходный переход вышла пожилая женщина с палочкой. Скорее всего, водитель ее не заметил, и она попала под колеса фуры.

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В Барановичах пустой лесовоз насмерть сбил женщину
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