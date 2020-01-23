2020-01-23T17:25:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Турция депортировала двух граждан Беларуси, подозреваемых в связи с террористами

По неофициальным данным, это женщина и ребенок
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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- Иностранные боевики-террористы возвращаются в свои страны. В связи с этим два гражданина Беларуси были депортированы в свою страну, - сообщило МВД Турции в своем аккаунте в Twitter.

По информации Sputnik.by из источников в правоохранительных органах Беларуси, высланные - женщина и ребенок, которые в Турции находились в лагере для членов семей погибших врачей. Семьей занимаются компетентные органы, которые изучают сведения, предоставленные Турцией, о причинах высылки.

Также ведомство напомнило, что с 11 ноября Турция выслала уже 195 человек. В стране действует программа депортации граждан, подозреваемых в связях с террористическими организациями, в том числе с Исламским государством.

Ранее президент Турции Рейджеп Эрдоган заявлял, что будет высылать задержанных в Турции боевиков ИГИЛ независимо от того, согласна страна принять своего гражданина или нет. По разным оценкам в тюрьмах содержатся около 1000 подозреваемых в связях с террористами из 40 стран мира.

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