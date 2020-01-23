Доярка из-за ревности окатила соперницу ведром кипятка

За это ей придется ответить по Уголовному кодексу

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Настоящая драма разыгралась в Городокском районе Витебской области на молочной ферме.

Тогда 32-летняя доярка заметила, как ее кавалер разговаривает с более молодой коллегой - тоже дояркой.

- В порыве ревности она схватила попавшееся на глаза ведро с водой и пошла к парочке. Мужчина к этому времени ушел, а соперница, оставшаяся к моменту прихода разгневанной дамы, была облита водой. Как оказалось, в ведре был кипяток. Его для мытья агрегатов оставила остывать другая доярка, - делятся деталями происшествия в УВД Витебского облисполкома.

Под горячую руку попала 25-летняя девушка. Она получила ожоги плеч и рук. Обратиться к врачу ей советовала мать. Пострадавшую госпитализировали, а информацию о происшествии медики передали в милицию. Сотрудники РОВД провели проверку, итогом которой стало возбуждение уголовного дела.

В отношении ревнивой доярки возбуждено уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса - причинение менее тяжких телесных повреждений по неосторожности. За это могут наказать минимум общественными работами, максимум - ограничением свободы на срок до двух лет.