Через десять дней «шенген» для белорусов подорожает до €80 – ЕС отказался «заморозить» его стоимость

Потом все-таки визы будут стоить €35, но потом

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В Евросоюзе отказались идти на уступки для Беларуси и сообщили, что визы в страны шенгенского соглашения в ближайшее время для белорусов вырастут в цене. Хотя ранее в ЕС обещали подумать над возможной «заморозкой» стоимости шенгена на актуальном уровне – в 60 евро.

В четверг, 23 января, было принято окончательное решение по визам – сбор подорожает. Об это belta.by проинформировала со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Беларуси.

– Со второго февраля 2020 года (Прим.: через 10 дней) визовый сбор подорожает для граждан всех стран, в том числе и для белорусов. Стоимости «шенгена» возрастет до 80 евро. Но для граждан Беларуси уже в скором времени произойдет постоянное снижение – до 35 евро. «Заморозить» стоимость из-за процедурных требований и ограничений видится невозможным, – напомнили в представительстве.

Точной даты, когда произойдет удешевление виз для белорусов пока никто не называет, при хорошем «раскладе» – это произойдет в начале лета 2020 года.