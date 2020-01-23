Первое нарушение и уже лишение прав: в Гродненской области задержали пьяную автоледи

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Правоохранители Гродненской области на днях остановили нетрезвую женщину за рулем. Об этом пресс-служба ГАИ сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

Инцидент произошел в агрогородке Индура, что в Гродненском районе. Инспекторам показалась подозрительной легковая «Мазда», машину остановили, за рулем сидела автоледи 1989 года рождения.

– Женщина предъявила водительское удостоверение, выданное в ноябре 2019 года. В беседе с сотрудниками Госавтоинспекции нарушительница призналась, что накануне поездки пила пиво и вино с друзьями. За руль села на следующий вечер после застолья, ехать собиралась в Пружанский район на Брестчину, – пояснили в пресс-службе.

Медосвидетельствование выявило у нарушительницы 1,8 промилле алкоголя в организме.

– Это первое нарушение, которое автоледи совершила в качестве водителя, – уточнили в ГАИ.

Напомним, с 1 января 2019 года за управление ТС в пьяном состоянии в первый раз грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин и лишение водительских прав на 3 года.