СК: Свидетель убийства спустя 4 года рассказал, как сын убил 50-летнего отца и, где спрятан труп

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«Комсомолка» ранее сообщала о трагедии на Браславщине, где пропавшего в 2015 году мужчину, как выяснилось, убил родной сын. Долгое время дело не двигалось с «мертвой» точки, но в августе 2019 года в милицию пришел свидетель преступления и все рассказал.

В пресс-службе УСК по Витебской области 23 января 2020 года сообщили о завершении расследования уголовного дела.

– Об исчезновении супруга в апреле 2015 года заявила сельчанка. Вскоре был найден велосипед пропавшего со следами крови, но тело тогда найти не смогли. В 2019 году после свидетельских показаний расследование возобновилось. 36-летний очевидец рассказал, что мужчину убил сын, а труп закопал на обочине проселочной дороги и указал это место, – прокомментировали в пресс-службе.

Труп убитого закопали на обочине проселочной дороги. Фото: УСК по Витебской области.

Криминалисты обнаружили в земле тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Установлено, что сельчанина убил 32-летний сын, смертельные травмы были нанесены молотком и иными тупыми предметами. Потерпевший скончался на месте происшествия. А подозреваемый вместе с родственником закопали труп в поле неподалеку.

– Подозреваемыми по данному уголовному делу были двое: сын убитого и родственник, 36-летний житель Браславщины. В ходе следствия выяснилось, что хотя второй подозреваемый помогал убийце спрятать труп, к убийству он не причастен, против него уголовное преследование прекратилось, также за истечение срока давности было прекращено и возбужденное дело за укрывательство преступления, – пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело против сына-убийцы, который сейчас находится под стражей, передано прокурору для направления в суд.